Un gesto de honestidad y solidaridad conmovió a los vecinos de Albardón. María Torres se convirtió en protagonista de un acto que denota los valores más nobles. Esto se dio luego de que se conociera que devolvió una mochila con dinero y documentación a su legítima dueña, Viviana, quien la había perdido en la vía pública.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la calle Sarmiento, cerca de la Ruta Nacional 40. Viviana, trabajadora del Parque Latinoamericano, regresaba a su casa en moto después de una larga jornada laboral. Llevaba consigo una conservadora y dos mochilas que contenían la recaudación del día. Sin embargo, uno de los lazos de su bolso se rompió, provocando que la mochila cayera sobre el asfalto sin que ella se diera cuenta.

Al llegar a su domicilio, Viviana notó la ausencia de la mochila, que contenía no solo el dinero de sus ventas, sino también su documentación personal. Desesperada, decidió regresar sobre sus pasos en busca del bolso perdido.

Fue entonces cuando se cruzó con María Torres, quien, junto a sus dos hijos, aguardaba en el mismo lugar con la mochila en sus manos. María había encontrado el objeto y, sin dudarlo, decidió esperar a su legítima propietaria para devolvérselo.

“Si a mí me pasara lo mismo, me encantaría que me lo devuelvan. Ya pasé por eso y perdí todo”, explicó María al medio Albardón Noticias. El acto de María Torres rápidamente se viralizó en Albardón, convirtiéndose en un ejemplo de integridad.