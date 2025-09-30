En las últimas horas estalló una gran polémica en San Juan. Esto tiene que ver con el video que subió a sus redes sociales una artista sanjuanina que se hace llamar Gipsy M. La cantante utilizó su cuenta de TikTok para contar que decidió no volver a su colegio, debido a la múltiples situaciones de bullyng que viene sufriendo desde hace años.

Valentina Echegaray, su nombre real, relató en su video que desde el jardín de infantes que viene teniendo conflicto con sus compañeros y también con docentes. Todo empeoró cuando llegó a la primaria donde aseguró que todas estas cuestiones verbales pasaron a ser físicas, ya que llegaron a golpearla por “tener la frente grande” o porque “le quedaban horribles los brackets”.

“Pensé que eso no iba a pasar cuando llegara a la secundaria, pero estaba equivocada porque también eran crueles. También me hicieron bullyng, un montón. Hasta cuarto año fui a un colegio y me tuve que cambiar porque la situación se volvió inaguantable. Me llegaban amenazas por teléfono a mi casa diciendo que sabían donde vivía y que me iban a matar”, aseguró.

Por este motivo ya en quinto año llegó a otro colegio privado. Allí trató de relacionarse con sus nuevos compañeros, pero manifestó que una vez que ellos se enteraron de que era artista dejaron de querer relacionarse con ella por ser “creída”.

“Me hice amigas que estaban en malas juntas, pero yo estaba tan sola que pensé que nadie me iba a querer entonces me quería hacer cualquier amiga. Cuando pasé a sexto estas chicas se fueron, pensé que tenía una nueva oportunidad pero terminaron pasando cosas más graves. Tuve miles de peleas en el curso, obvio todos estaban contra mi y los que no se quedaban callados”, manifestó.

Finalmente Valentina manifestó cuál fue la gota que rebalsó el vaso. Ella tuvo una ruptura amorosa que le afectó seriamente. Al enterarse de esto, muchos de sus compañeros buscar a su exnovio para sacarse fotos con él para burlarse de ella.

“Personas de mi curso fueron con la persona que me hizo tanto daño a sacarse fotos con él para decir que tenía razón en hacerme eso y que era la mejor persona del mundo, sólo por el odio que tenían hacia mi. (...) Vine a mi casa y le dije a mi mamá que no quería ir más al colegio, si tu hija te dice eso es complicado. Me dijo que lo entendía”, contó.

Por todo esto la adolescente dejó de ir a cursar al colegio y manifestó sus ganas de poder terminar sus estudios secundarios de forma remota. Aseguró que ella tiene muy buenas calificaciones y que quiere completar la secundaria, pero que no está dispuesta a soportar más este tipo de situaciones.

Este es el video completo: