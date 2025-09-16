En la madrugada de este lunes, efectivos de la Comisaría 9ª de Caucete se convirtieron en protagonistas de una historia de vida al asistir a una joven madre durante el nacimiento de su hija. Las cabos Mariana Gómez y Cintia Ruarte, junto al agente Cristian Ochoa, intervinieron en la emergencia ocurrida en la Finca Pringles, ubicada en calle Oviedo entre Caseros y Salta.

El hecho comenzó con un llamado al 911 que alertó sobre una mujer de 24 años en pleno trabajo de parto. Al llegar al domicilio, los policías entrevistaron a la pareja de la joven, quien informó que cursaba la semana 39 de embarazo. Con el acompañamiento telefónico del 107, los efectivos ingresaron a la habitación y comprobaron que las contracciones eran avanzadas, por lo que iniciaron la asistencia inmediata.

Minutos más tarde, y siguiendo las indicaciones del personal médico, la mujer dio a luz a una bebé de sexo femenino a la que llamaron Laila Olivia. Poco después arribó al lugar la ambulancia interna 114, que trasladó a madre e hija al hospital César Aguilar para su evaluación y control médico.

En el centro de salud, la médica de guardia confirmó que tanto la madre como la recién nacida, que pesó 3,320 kilos, se encontraban en buen estado de salud. Ambas quedaron en observación, mientras la comunidad reconocía el accionar de los policías, quienes fueron clave para garantizar un final feliz en medio de la urgencia.