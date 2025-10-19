La especialista en climatología Agustina Albeiro dialogó con Canal 13 San Juan y aseguró que los pronósticos indican un verano más húmedo y caluroso de lo habitual en la provincia. “Los modelos de pronóstico por el momento indican un verano mucho más húmedo de lo normal. Esto quiere decir que podemos llegar a esperar eventos de precipitaciones”, explicó.

Respecto a la posible llegada del fenómeno de La Niña, Albeiro señaló que no tendría un impacto decisivo en la configuración climática local. “Las probabilidades de que se desarrolle La Niña durante el verano no influyen de manera directa y sustancial en el clima de San Juan. Hay que prestar atención a los alertas, pero leerlos en detalle y no quedarse solo con el nombre”, aclaró.

La climatóloga remarcó que, además del comportamiento del océano Pacífico, hay otros factores que inciden en el clima provincial. “No tenemos en cuenta solamente lo que pasa en el Pacífico Ecuatorial, sino también las condiciones más locales, como la activación del corredor andino o la influencia del océano Atlántico”, detalló.

Sobre las temperaturas, Albeiro indicó que los modelos muestran valores por encima de lo habitual. “Lo que se espera son temperaturas mínimas superiores a 18° y máximas por encima de 32°. Podemos hablar de un diciembre y enero calurosos, como nos tiene acostumbrados San Juan, pero con algunos casos extremos”, sostuvo.

En ese sentido, advirtió que las olas de calor serán más probables por la combinación de radiación solar y humedad. “Los valores de olas de calor son mucho más propensos cuando tenemos una gran presencia de sol y también un aporte de humedad. Por eso se espera que las temperaturas sean superiores a lo normal”, explicó.

Consultada sobre el impacto en las nevadas y la disponibilidad de agua, la especialista señaló que aún no hay certezas sobre el próximo ciclo hídrico. “En algunos estudios se ha demostrado que La Niña puede influir en la disminución de nevadas entre abril y septiembre, pero no es el único factor. Por ahora los pronósticos para el año que viene muestran una situación Niño, aunque eso puede variar”, dijo.

Finalmente, Albeiro destacó que el comportamiento climático debe analizarse con una mirada amplia y local. “No hay que comparar directamente con lo que ocurre en el hemisferio norte. Nosotros tenemos un régimen distinto, más oceánico. Por eso, lo más importante es seguir los pronósticos regionales y prestar atención a los cambios estacionales”, concluyó.