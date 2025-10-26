Una deportista contó en sus redes sociales que no encontró el voto braile en San Juan
La deportista sanjuanina, conocida como “Peque”, relató en sus redes sociales las dificultades que enfrentó para votar con la nueva boleta única y reclamó la ausencia de plantillas en braille.
La deportista sanjuanina María José “Majo” Quiroga compartió en sus redes sociales su experiencia al votar en las elecciones legislativas 2025 y cuestionó la falta de accesibilidad del nuevo sistema de boleta única implementado en la provincia.
“Yendo a votar... vamos a ver cómo me va con la no boleta accesible en San Juan, porque no hay boleta en braille”, contó la atleta antes de emitir su voto.
Tras salir del establecimiento, Quiroga expresó su malestar por la situación que debió atravesar. “Una experiencia realmente inaccesible, cero privacidad porque, al ser cabinas electorales y no cuarto oscuro, tuve que decirle a la presidenta en secreto a quién quería votar”, contó.
Con tono de frustración, señaló que “hubiese estado buenísimo que aquí en San Juan también estén las plantillas en braille para que las personas ciegas podamos votar de forma autónoma, independiente y que nuestro voto realmente sea secreto”.
Finalmente, la deportista remarcó que, pese a las dificultades, decidió cumplir con su deber cívico. “Lo único que me hace feliz es haber cumplido el deber de ciudadana, pero lamentablemente frustra la falta de accesibilidad”, concluyó.