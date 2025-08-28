El Grupo Techint, uno de los conglomerados industriales más grandes de América Latina, lanzó una nueva edición de su Programa de Prácticas Educativas de Verano (PEV), destinado a estudiantes universitarios avanzados que busquen dar sus primeros pasos en el mundo laboral.

La iniciativa contempla la incorporación de más de 200 jóvenes de distintas provincias argentinas durante el primer trimestre de 2026. Los seleccionados tendrán entrenamientos pagos, la posibilidad de participar en proyectos concretos dentro de las distintas compañías del grupo y, además, una oportunidad real de ingreso al mercado laboral con ventaja competitiva.

Para difundir la propuesta, Techint llevará adelante entre septiembre y noviembre una gira por universidades de 11 provincias. San Juan será parte del cronograma el 23 de septiembre, a través de una jornada virtual dirigida a los estudiantes de la provincia.

El recorrido también incluye ciudades como Mendoza, Córdoba, Rosario, Bahía Blanca, Neuquén, Santa Fe, La Plata y la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, habrá encuentros online para garantizar la participación de jóvenes de todo el país.

Requisitos y perfiles

La empresa estableció criterios diferenciados según la región. En provincias sin operaciones directas, como San Juan, los postulantes deberán tener aprobado al menos el 80% de su carrera. En tanto, en aquellas con sedes de Techint, se exigirá un 50% de avance académico.

Los perfiles más demandados corresponden a las áreas de:

Ingenierías (Mecánica, Industrial, Eléctrica, Electromecánica, Química, Electrónica, Petróleo)

Ciencias Económicas

Tecnología y Sistemas

Comunicación

Higiene, Seguridad, Medio Ambiente y Recursos Humanos

Las prácticas, que se desarrollarán entre enero y marzo de 2026, serán remuneradas e incluirán capacitaciones en un entorno profesional y multicultural. El grupo destacó que muchos participantes tienen altas chances de continuar trabajando en alguna de sus empresas, como Tenaris, Ternium, Tecpetrol o Techint Ingeniería y Construcción, presentes en 19 países.

Inscripciones

Los interesados en postularse deben ingresar a careers.techint.com, buscar las vacantes bajo la palabra clave “PEV” y seleccionar la localidad de preferencia.

Desde su creación, hace más de 40 años, el Programa de Prácticas Educativas de Verano formó a más de 7.200 jóvenes en la región, muchos de los cuales hoy ocupan cargos de responsabilidad dentro del holding.