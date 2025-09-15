Una de las compañías de bebidas más importantes del mundo, anunció nuevas búsquedas laborales en la región de Cuyo, y San Juan figura entre las provincias con vacantes disponibles.

La empresa The Coca-Cola Company, actualiza de manera frecuente sus oportunidades de empleo a través de la página oficial Coca-Cola Andina Hiring Room, donde los interesados pueden consultar los requisitos y postularse en línea.

Puestos disponibles en San Juan

Actualmente, la compañía ofrece dos cargos en la provincia,

Operario de Depósito (Gran San Juan) Principales tareas:

Armado de cargas.

Movimiento de producto terminado (entrada y salida).

Clasificación de envases.

Control de recepción y despacho de materiales.

Manejo de autoelevadores (preferente).

Requisitos: secundario completo, disponibilidad horaria full time con turnos rotativos y habilitación para el uso de autoelevadores (no excluyente).

Promotor de Ventas Principales tareas:

Comercialización de todos los productos de la compañía, trabajando por objetivos.

Implementación de estrategias de marketing en puntos de venta.

Control de la calidad de los productos exhibidos.

Requisitos: secundario completo, movilidad propia, disponibilidad horaria full time y experiencia previa en comercialización.

De esta manera, Coca-Cola abre una nueva posibilidad laboral para los sanjuaninos que busquen incorporarse a su equipo en la provincia.