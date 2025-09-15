Una empresa internacional de gaseosas busca sanjuaninos para trabajar; mira cómo ser parte
Mediante su web indicaron que buscan trabajadores en Cuyo, y San Juan figura entre las provincias donde necesitan personal. Te contamos qué puestos y cómo postularse.
Una de las compañías de bebidas más importantes del mundo, anunció nuevas búsquedas laborales en la región de Cuyo, y San Juan figura entre las provincias con vacantes disponibles.
La empresa The Coca-Cola Company, actualiza de manera frecuente sus oportunidades de empleo a través de la página oficial Coca-Cola Andina Hiring Room, donde los interesados pueden consultar los requisitos y postularse en línea.
Puestos disponibles en San Juan
Actualmente, la compañía ofrece dos cargos en la provincia,
Operario de Depósito (Gran San Juan) Principales tareas:
- Armado de cargas.
- Movimiento de producto terminado (entrada y salida).
- Clasificación de envases.
- Control de recepción y despacho de materiales.
- Manejo de autoelevadores (preferente).
Requisitos: secundario completo, disponibilidad horaria full time con turnos rotativos y habilitación para el uso de autoelevadores (no excluyente).
Promotor de Ventas Principales tareas:
- Comercialización de todos los productos de la compañía, trabajando por objetivos.
- Implementación de estrategias de marketing en puntos de venta.
- Control de la calidad de los productos exhibidos.
Requisitos: secundario completo, movilidad propia, disponibilidad horaria full time y experiencia previa en comercialización.
De esta manera, Coca-Cola abre una nueva posibilidad laboral para los sanjuaninos que busquen incorporarse a su equipo en la provincia.