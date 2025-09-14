La ginecóloga y sexóloga Cecilia Pascual remarcó la importancia de aprovechar las herramientas disponibles para reducir el contagio de enfermedades de transmisión sexual (ETS). “Se sabe que en un 90% se puede prevenir la infección y la transmisión del virus con estrategias adecuadas”, señaló en diálogo con Canal 13 San Juan.

Entre los métodos destacó los antirretrovirales preventivos. “Son pastillas que se toman previo a la relación sexual sin protección. Incluso eso también disminuye la tasa de transmisión vertical, que es la posibilidad de que una mamá con VIH pueda transmitirlo a su bebé”, explicó. A su vez, indicó que existe la profilaxis post exposición, disponible en las guardias y centros de salud, para quienes hayan estado en contacto de riesgo. “Si ha habido una exposición, por ejemplo en una situación de violencia sexual o cuando una persona no se siente segura con su pareja, puede acudir para recibir ese tratamiento”, agregó.

La especialista también llamó la atención sobre un cambio en los hábitos. “Hace algunas décadas, el uso del preservativo estaba mucho más arraigado. Hoy, aun con más concientización y con más información en redes sociales, vemos una baja en el uso de métodos de barrera”, advirtió.

Frente a este escenario, planteó la necesidad de reforzar las políticas públicas y la difusión. “Lo ideal sería que se propongan más campañas de concienciación, que se sepa dónde adquirir los métodos y que también se difunda que las obras sociales cubren el 100% del costo del preservativo como método anticonceptivo”, subrayó.

Por último, recordó que cualquier persona puede solicitar la receta médica para acceder a este beneficio. “Yo a mis pacientes que usan el preservativo como método anticonceptivo les hago la receta y la obra social reintegra el 100% del costo. Es importante que la población lo sepa”, cerró Pascual.