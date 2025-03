En San Juan es común escuchar frases como: “En San Juan son todos muy conservadores, nadie se anima a ser diferente", pues bien, esta especie de sentencia popular, parece estar cambiando porque cada vez son más los habitantes de la provincia que se animan a romper el mandato de formar una pareja joven y tener hijos.

Esta tendencia fue confirmada por la psicóloga Julieta Fraifer fue quien explicó a Diario 13 el contexto en el que se da este cambio en la forma en la que vive la sociedad. La profesional contó que es una tendencia que se está dando a nivel mundial, que marca que la población de entre 20 y 30 años ya no tiene como objetivo tener hijos.

Desde hace años, la natalidad en Argentina viene cayendo estrepitosamente. En 2014 en el país se dieron 750.000 nacimientos. El número fue cayendo hasta que en 2023 fueron 460.902. Esto representa una baja de más del 40% según lo que informaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.

“Tiene mucho que ver con un cambio de paradigma que, de alguna manera, reordena prioridades. Antes, el proyecto de vida quizás era la casa, la familia, el perro y el auto. En la actualidad, eso cambia y hablamos de una diversidad de proyectos. Entonces, en algunos casos existe proyectar una familia, pero en otros casos hay muchas proyecciones individuales”, comentó.

Con los años han ido cambiando conceptos que antes estaban naturalizados. Ya no se tiene la misma percepción de “éxito”. Por ejemplo, ya no se plantea mantener un mismo empleo por muchos años. En ese mismo sentido, Fraifer manifestó que ya no se planifica tanto hacia el futuro. Si a un joven se le pregunta cómo se ve dentro de 10 años, generalmente tiene dificultades para contestar.

“Nuestros viejos se planteaban un laburo estable para toda la vida, que les provea la jubilación y cierta sensación de seguridad. En la actualidad se buscan trabajos más a corto plazo, en donde la remuneración sea más alta y el tiempo de trabajo sea menor. Dentro de esta perspectiva que tiene que ver con el corto plazo, también aparece la renuncia un poco a la maternidad y a la paternidad, porque de alguna manera son proyectos para toda la vida”, explicó.

Otro aspecto que también afecta a esta decisión de no traer nuevas vidas al mundo, son las redes sociales. A través de estos medios digitales, muchas veces se muestran realidades alteradas y se presiona a la gente a intentar mantenerse por siempre jóvenes.

“Estamos en un mundo que, de alguna manera, nos reclama no envejecer nunca. Mantenernos siempre joviales y en eso no entra mucho la idea de las familias, porque implica un pasaje a la vida adulta. Muchos buscan mantenerse siempre jóvenes, con un físico al cual no le pasan los años y con una vida social en la que parezca que siempre están activos siendo productivos”, detalló.

Entre las metas que suelen tener los jóvenes actualmente, no se encuentra habitualmente la maternidad o paternidad. El objetivo que más suele coincidir entre los miembros de esta franja etaria es: juntar dinero para poder viajar por distintos lugares.

‘También aparece la necesidad de la productividad, de que las dos personas tienen que mantener el hogar, ambos tienen que trabajar. Entonces eso les cambia la mirada y dicen: "Bueno, tantos hijos quizás no podemos tener porque también hay que pensar quién los cuida" y ahí aparece lo socioeconómico. Empezamos a pensar que necesitamos cierta estabilidad económica que hoy por hoy, por lo menos en Argentina, lleva su tiempo’, informó.

Finalmente, Fraifer también ahondó en otra variante que colabora a la baja de la natalidad. Se trata de que hoy en día las mujeres tienen el poder de decidir si engendrar o no y, si es que lo desean, en qué momento de su vida desean hacerlo.

“Hoy por hoy, la mujer puede decidir si quiere ser mamá o no quiere ser mamá; esto también se plasma en ese dato de la baja en la natalidad. La mujer decide no solamente en términos del aborto, sino en postergar su maternidad y entonces ponerse un método anticonceptivo de larga duración, como el DIU o un implante subdérmico en el brazo que le garantiza quizás tres o cuatro años en donde no se va a quedar embarazada”, expresó.

De esta manera, queda en claro que son múltiples los factores que se alinean, ocasionando que cada año el número de nacimientos vaya bajando desde hace una década. Esto representa una preocupación en las autoridades de múltiples países, ya que esto ocasiona que cada vez haya menos población productiva. Sumado a esto, no hay a la vista motivos, que hagan pensar que esta tendencia vaya a cambiar en el corto plazo.