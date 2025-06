Se abrió una esperanza para Germán, para mejorar su calidad de vida. Se trata de un joven sanjuanino que nació con una severa patología neurológica mental, quién podría recibir un tratamiento que trajeron al país unos médicos neurocientíficos mexicanos. El móvil de Canal 13 conversó con Carina Mini, la mamá de este muchacho de 29 años, sobre la posibilidad que apareció para su hijo. "Nos dijeron que no había esperanzas, como madre haré todo lo posible para verlo bien", expresó.

El tratamiento consiste en estimular todo lo que está atrofiado en el cerebro de este joven y estimularlo para que pueda tener mejores respuestas y, de esta manera, una mejora en su calidad de vida.

El tratamiento es intenso, puesto que dura 5 días, donde trabajarán primero todo lo que tiene afectado Germán. Luego organizarán la terapia de una hora diaria y capacitarán a los padres, para que, una vez en casa, sigan con el tratamiento.

Para que Germán pueda tomar este tratamiento su familia necesita de la ayuda de todos los sanjuaninos, ya que el mismo tiene un costo de 1500 dólares. Además de los días de tratamiento en Buenos Aires, deben estar dos más incluyendo el traslado. Como así también, deberán de solventarse gastos de hospedaje, comida y traslado.

Hasta ahora, Germán solo ha recibido tratamientos convencionales con distintos profesionales de la medicina como estimulación temprana, kinesiología, neurología y psiquiatría, con su debida medicación. Y si bien, ha tenido avances, no han sido suficiente para aumentar su calidad de vida.

"Germán vive atapado en sus crisis, convulsiona. Es muy triste verlo así, pero escuchar que si hay una esperanza, que se abre un camino que llega a la Argentina a mí me desesperó y me dije esta es la solución para Germán”, confesó la madre del joven.

La discapacidad del joven ha avanzado tanto que no puede seguir cursando en la Escuela de Educación Especial a la que asistía.

"Quizás Germán abre la puerta a la esperanza de muchas familias", destacó la mamá de este joven, refiriéndose al tratamiento que podría realizar su hijo.

La familia ha organizado una colecta que ya cuenta con mucha colaboración de muchos solidarios sanjuaninos y sanjuaninas. Además, desde el Gobierno de la Provincia, le han confirmado que la ayudarán para que su hijo pueda viajar y realizarse ese tratamiento.

Carina contó que necesita viajar junto a su marido a Buenos Aires. La mujer explicó que no puede ella sola contener a su hijo, por lo que necesitará la ayuda de su cónyuge. Así como también, contó que Germán no puede viajar en colectivo, porque no tolera largas esperas, por lo que el viaje a Buenos Aires deber ser en un vuelo sanitario.