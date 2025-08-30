Una familia fue evacuada en la localidad de La Chimbera, Departamento 25 de Mayo, debido a las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en su domicilio. La Sra. Atampiz Mayra, de 22 años, y sus dos hijos menores de edad fueron asistidos por personal policial y de Defensa Civil del municipio.

El personal de Energía San Juan procedió al corte del suministro eléctrico en la zona, mientras que Defensa Civil brindó asistencia a la familia afectada. La familia fue trasladada a la casa de la hermana de la Sra. Atampiz, ubicada a unas casas de distancia de su domicilio.

Las autoridades locales continúan trabajando para brindar asistencia a los afectados por las lluvias y mitigar los daños en la zona.