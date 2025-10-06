Una familia numerosa perdió todo en un incendio en Pocito y necesita ayuda
Son siete niños y sus padres quienes quedaron sin nada. Ahora hay una campaña solidaria para colaborar con los chicos de la familia, cuyas edades van de los 2 a los 12 años
Una familia de Pocito, integrada por siete hijos, quedó sin vivienda ni pertenencias luego de que un incendio destruyera por completo una de las habitaciones de su casa. A pesar de la magnitud del siniestro, todos los integrantes resultaron ilesos.
El fuego consumió la ropa, los muebles y la mayoría de los objetos personales de la familia, que ahora enfrenta la difícil tarea de reconstruir su vida desde cero.
Ante la emergencia, los allegados lanzaron una campaña solidaria a través de las redes sociales para reunir donaciones de ropa y calzado para niños de entre 2 y 12 años, así como muebles, utensilios de cocina, línea blanca y útiles escolares.
Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 2645711561 para coordinar la entrega de ayuda y acompañar a la familia en este difícil momento.