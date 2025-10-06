Una familia numerosa perdió todo en un incendio en Pocito y necesita ayuda

Una familia de Pocito, integrada por siete hijos, quedó sin vivienda ni pertenencias luego de que un incendio destruyera por completo una de las habitaciones de su casa. A pesar de la magnitud del siniestro, todos los integrantes resultaron ilesos.

El fuego consumió la ropa, los muebles y la mayoría de los objetos personales de la familia, que ahora enfrenta la difícil tarea de reconstruir su vida desde cero.

Ante la emergencia, los allegados lanzaron una campaña solidaria a través de las redes sociales para reunir donaciones de ropa y calzado para niños de entre 2 y 12 años, así como muebles, utensilios de cocina, línea blanca y útiles escolares.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 2645711561 para coordinar la entrega de ayuda y acompañar a la familia en este difícil momento.