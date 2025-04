Un escándalo se desató en San Juan luego de que saliera a la luz una denuncia pública de una alta funcionaria del Gobierno de la Provincia al intendente de Albardón. La directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo contó que Juan Carlos Abarca la maltrató con una actitud autoritaria. El final de este episodio la encontró llorando en medio de un grupo de jubiladas y jubilados.

La encargada de llevar adelante la dirección de Defensa al Consumidor de la provincia contó en conversación con Tiempo de San Juan que en medio de una reunión con el Jefe Comunal albardonero en el departamento, este recibió una llamada y le cambió la cara, luego realizó él una llamada, en la que escuchó que le pidió a la otra persona que llamara a la Policía para que los sacara de ahí. Al cortar, relató que la miró y le expresó: “¿qué atribuciones se toman para llegar y venir? Me tienen que pedir permiso a mí”

El intendente se había enojado porque se enteró que la funcionaria había organizado una reunión con un grupo de jubilados en el CIC de La Laja. El motivo del encuentro era una serie de estafas con distintas entidades bancarias que denuncian estos adultos mayores. Según relató la funcionaria, Abarca consideró que habían pasado por su autoridad. "Él me dijo que no le habíamos pedido permiso, lo dijo en mal modo y yo me paré. Me levanté porque no voy a soportar eso... Lamentablemente me retaba, yo no podía soportar un reto de esa magnitud”, detalló.

La semana pasada la directora de Defensa al Consumidor fue hasta el departamento y se reunió con este mismo grupo de personas en un centro de jubilados. Allí se puso al tanto de estas irregularidades y comenzó a asesorarlos, motivo por el cual, el pasado lunes aprovechó la reunión que tenía con el intendente para organizar en el CIC de La Laja un nuevo encuentro con los adultos mayores.

Carrizo aseguró que se sorprendió con la reacción del intendente, y que ante la recriminación de mala manera de este, ella le explicó que debía instruirse, se levantó y se fue hacia el CIC donde hacía aproximadamente 40 minutos que la esperaban los jubilados.

Al llegar al lugar y ver a los adultos mayores afuera tras ser expulsados del recinto, comenzó a llorar. La funcionaria aceptó que la situación de verlos ahí, desatendidos la sobrepasó. Sin embargo, Silvia Díaz, la presidenta del Centro de Jubilados Unión y Esperanza de Villa San Miguel (Albardón), le ofreció su casa para realizar la reunión, ya que esta quedaba cerca. Allí se reunieron finalmente.

Esta misma dirigente vecinal, en conversación con Pelado Stream, relató que el encuentro con la directora de Defensa al Consumidor se planeó en el CIC para que ellos se evitaran de trasladarse al Centro Cívico.

Silvia contó que, entre lágrimas, Carrizo les comunicó que no podían reunirse en el edificio público porque no contaban con el permiso del intendente. Díaz señaló que el municipio tendría que haberles permitido reunirse en el CIC ubicado en las calles Nacional y La Laja, ya que, a pesar del color político, se trataba de un servicio muy requerido.

Carrizo contó que no se quedó callada porque le pareció un atropello lo del intendente, propio de prácticas de viejas políticas que deben terminar y que se debe apostar al diálogo y al trabajo en conjunto. Además, la alta funcionaria reconoció que no ha tenido problemas con otros jefes comunales, incluso del PJ, y que, si Abarca la llama para disculparse y tener apertura para trabajar en conjunto, ella aceptará, ya que se trata de darle respuesta a jubilados, un grupo muy vulnerado.

"Me dijeron, ya, déjalo así. No, yo no tengo nada que ocultar. Yo soy sincera. Yo, con la verdad, puedo decirlo a todas partes. Y estoy harta, harta de esta situación que lleva muchos años que lastima a la gente", expresó.