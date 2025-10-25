La comunidad astronómica mundial está en vilo por el paso de un visitante inusual: el cometa 3I/ATLAS. Este objeto, que no pertenece a nuestro vecindario cósmico, ha despertado un enorme interés científico y una ola de preguntas entre los aficionados. Para comprender de qué se trata, el programa Vino Para Contar consultó a la investigadora de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), la Dra. Marcela Cañadas.

¿Qué es el cometa 3I/ATLAS?

Según explica la investigadora, la "I" en su nombre significa interestelar, indicando que este cuerpo celeste es un fragmento de materia que se originó fuera de nuestro sistema solar, posiblemente eyectado de otro sistema planetario hace miles de millones de años. Es apenas el tercer objeto de este tipo confirmado por la ciencia, después de 1I/ʻOumuamua y 2I/Borisov.

"El cometa ATLAS es, en esencia, una cápsula del tiempo", explica Cañadas, haciendo eco de la visión científica. Estos viajeros nos brindan una oportunidad única para estudiar la composición química de otros sistemas estelares, proporcionando claves sobre la formación de mundos distantes.

Las características que lo hacen único

El 3I/ATLAS no es un cometa común, y sus peculiaridades lo han puesto en el foco de misiones como las de la NASA y la ESA:

Origen Antiguo: Se especula que podría haberse formado hace más de 7 mil millones de años, siendo dinámicamente más viejo que nuestro propio sistema solar.

Tamaño Impresionante: Con un núcleo estimado en varios kilómetros (algunas observaciones lo sitúan entre 320 metros y 5.6 kilómetros), es significativamente más grande que otros visitantes interestelares.

Velocidad Récord: Se desplaza a una velocidad hiperbólica de vértigo (más de 200.000 km/h al acercarse al Sol), siendo catalogado como el cometa interestelar más rápido observado hasta ahora.

Composición Rara: Observaciones con telescopios espaciales revelaron una proporción inusualmente alta de dióxido de carbono en relación con el agua, sugiriendo que el cometa nunca se había acercado tanto a una estrella, permaneciendo "protegido" por una coraza externa.

¿Se podrá ver el cometa ATLAS?

Lamentablemente, la visibilidad del cometa desde la Tierra es limitada en este momento. El cometa ha estado realizando su aproximación más cercana al Sol, conocida como perihelio, que ocurre cerca del 30 de octubre de 2025.

Durante este período y hasta principios de diciembre, el 3I/ATLAS pasa visualmente "por detrás" del Sol desde nuestra perspectiva, lo que impide su observación con telescopios terrestres. No obstante, se espera que reaparezca y pueda ser nuevamente rastreado a principios de diciembre de 2025, una vez que se haya alejado lo suficiente de nuestra estrella. La Dra. Cañadas-Assandri recuerda que, aunque no representa ninguna amenaza para la Tierra, el brillo de los cometas siempre es impredecible.