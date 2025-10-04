Una luz roja iluminó el cielo sanjuanino y generó sorpresa en distintos departamentos

La madrugada sanjuanina tuvo un visitante inesperado que dejó a muchos mirando hacia el cielo. Una intensa luz roja iluminó el horizonte y rápidamente se convirtió en tema de conversación entre vecinos de distintos departamentos.

Desde Pocito, Rawson, Zonda, Rivadavia y Capital llegaron reportes coincidentes sobre el fenómeno, que tiñó la noche de misterio y curiosidad. Algunos testigos describieron un resplandor fijo, mientras que otros aseguraron haber visto un destello fugaz, pero todos coincidieron en que la escena fue tan sorprendente como inquietante.

La Radio del Sur compartió imágenes registradas por una cámara de seguridad que mostraron el momento exacto en que el cielo se iluminó. Decenas de oyentes también relataron lo que vieron con sus propios ojos.

Aunque no hubo una confirmación oficial sobre el origen del fenómeno, entre las hipótesis más mencionadas apareció la de la basura espacial, restos de satélites o cohetes que al desintegrarse en la atmósfera generan destellos de distintos colores, entre ellos los rojizos.

Otra posibilidad señalada fue el paso de los satélites Starlink, que en sus despliegues suelen formar hileras luminosas visibles a simple vista y que en varias oportunidades ya habían despertado la curiosidad de los sanjuaninos.