Un hecho insólito ocurrió este lunes en horas de la mañana en la localidad en Barreal, en Calingasta. Una mujer, embarazada de mellizos, comenzó la labor de parto de forma prematura. En el departamento alejado dio a luz a uno de los dos bebés y el otro quedó en el vientre de su madre.

El bebé nacido debió ser trasladado en helicóptero hacia el Hospital Rawson en la capital sanjuanina. Por el otro lado, la mujer con el otro bebé fueron trasladados en una ambulancia. En 40 minutos, el primer bebé llegó al departamento de Neonatología dentro del nosocomio en buen estado de salud.

Este hecho sin precedentes en la provincia dejó en vista la buena utilización de las herramientas sanitarias para resguardar la salud de los sanjuaninos, como fue este caso utilizado el helicóptero sanitario para trasladar al bebé prematuro. Afortunadamente, el ministro de Salud, Amilcar Dobladez, informó que los dos pequeños junto con su mamá se encuentran en buen estado de salud.