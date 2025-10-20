El pasado 16 de octubre fue el Día Mundial del Pan, por ello Canal 13 visitó una de las panaderías más tradicionales de San Juan para conocer cómo consumen este clásico alimento los sanjuaninos. Entre recetas tradicionales, opciones saludables y la infaltable semita sanjuanina, el pan sigue ocupando un lugar privilegiado en la mesa de todos los días.

Agustín, empleado del local, contó que durante la semana los clientes optan por alternativas más saladas, mientras que los fines de semana se permiten un gusto dulce.

“Entre semana suelen elegir el menú salado: sandwichitos de miga, chips semidulce rellenos, bocaditos salados… Pero ya llegando al fin de semana, la gente se tira más al lado dulce”, explicó.

Sin embargo, la tendencia hacia una alimentación más saludable también se hace notar en el mostrador. “La gente nos pregunta mucho qué puede llevar que no moleste a la dieta. Se tiran más por el lado de la avena, las galletitas de avena con canela o con coco, el pan integral, el pan semillado y el de masa madre. Eso ha crecido bastante”, señaló Agustín.

Los turistas tampoco se quedan atrás y, según el panadero, llegan con recomendaciones sobre los productos típicos. “Por suerte ya vienen sabiendo. Nos preguntan por la semita sanjuanina, les contamos cómo se hace y siempre se terminan llevando alguna. Les gusta mucho”, comentó entre risas.

En cuanto a las costumbres más arraigadas, Agustín destacó que los sanjuaninos siguen siendo fieles a los clásicos. “El pan francés es el favorito del público. Hay mucha gente que tiene su menú instalado desde siempre y no lo cambia: la semita o la tortita nunca fallan”, aseguró.

Mientras el aroma del pan recién horneado invade el ambiente, en la panadería el mate y el café también acompañan las jornadas de trabajo. “Siempre hay un ratito para desayunar un poco, tomar unos mates o un café”, contó Agustín, antes de invitar a los clientes a acercarse: “Están todos invitados a venir, los esperamos con algo rico para compartir”.