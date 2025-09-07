La edición 45º de la Peregrinación a Ceferino Namuncurá contó con más de 12.000 jóvenes, niños y adultos de San Juan, según informó la Policía de San Juan. La procesión constó de los clásicos 27 kilómetros, dejando en manifiesto una gran demostración de fe y devoción por parte de la comunidad católica de la provincia.

Una marea de fe peregrinó hasta San Ceferino

Según informaron desde el Arzobispado, desde la salida en las afueras de la Catedral, durante todo el trayecto y hasta la llegada al predio en San Martín, la juventud fue quien le puso color y ritmo a la peregrinación. “Las calles sanjuaninas por donde esta marea de peregrinos pasó, se llenó de espíritu y oración”, precisaron las autoridades del catolicismo en San Juan.

En un día especialmente significativo por la canonización de los jóvenes santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, los fieles tuvieron la oportunidad única de estar en presencia de sus reliquias, un momento que marcó esta edición.

La jornada comenzó con momentos de oración, cánticos y profunda reflexión. La multitud de peregrinos hizo una parada en el Camping Municipal de San Martín, donde pudieron descansar y compartir un almuerzo antes de continuar su camino.

Luego se dirigieron hacia el Complejo de Ceferino, donde participaron en la Santa Misa que se comenzó a las 17:00, culminando así un día de profunda conexión espiritual y celebración comunitaria.

Los datos del relevamiento de la Policía de San Juan confirman la masiva concurrencia, destacando la fuerza de la fe que moviliza a miles de personas año tras año.

