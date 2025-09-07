Una marea de fe peregrinó hasta San Ceferino

La edición 45º de la Peregrinación a Ceferino Namuncurá contó con más de 12.000 jóvenes, niños y adultos de San Juan, según informó la Policía de San Juan. La procesión constó de los clásicos 27 kilómetros, dejando en manifiesto una gran demostración de fe y devoción por parte de la comunidad católica de la provincia.

Según informaron desde el Arzobispado, desde la salida en las afueras de la Catedral, durante todo el trayecto y hasta la llegada al predio en San Martín, la juventud fue quien le puso color y ritmo a la peregrinación. “Las calles sanjuaninas por donde esta marea de peregrinos pasó, se llenó de espíritu y oración”, precisaron las autoridades del catolicismo en San Juan.

En un día especialmente significativo por la canonización de los jóvenes santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, los fieles tuvieron la oportunidad única de estar en presencia de sus reliquias, un momento que marcó esta edición.

La jornada comenzó con momentos de oración, cánticos y profunda reflexión. La multitud de peregrinos hizo una parada en el Camping Municipal de San Martín, donde pudieron descansar y compartir un almuerzo antes de continuar su camino.

Luego se dirigieron hacia el Complejo de Ceferino, donde participaron en la Santa Misa que se comenzó a las 17:00, culminando así un día de profunda conexión espiritual y celebración comunitaria.

Los datos del relevamiento de la Policía de San Juan confirman la masiva concurrencia, destacando la fuerza de la fe que moviliza a miles de personas año tras año.