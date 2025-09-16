La siesta de este martes se vio movida de nuevo, cuando los empleados del Centro Cívico se vieron alertados por otro llamado de amenaza de bomba. Según lo que informaron, el llamado se realizó a las 16:18.

En el operativo participan Bomberos, la División Explosivos de la policía y la Comisaría Cuarta de Desamparados, mientras que la policía mantiene la custodia del lugar. Las calles alrededor del Centro Cívico, desde avenida Libertador General San Martín hasta calle España, fueron cortadas y el tránsito desviado.

El último llamado fue el viernes 12 de septiembre, casi a la misma hora que el llamado de este de martes. Con la diferencia de que la vez pasada los empleados recibieron dos llamados alertando sobre la amenaza.