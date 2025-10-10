Una mirada histórica sobre el Día del Respeto a la Diversidad Cultural

La reciente intención del Gobierno Nacional de reinstaurar el nombre de "Día de la Raza" al feriado del 12 de octubre, actualmente conocido como Día del Respeto a la Diversidad Cultural, ha generado una fuerte controversia. El periodista Luis Meglioli, en su participación en el programa "Jorge por la Mañana", ofreció una mirada crítica sobre este anuncio.

Un retroceso cuestionado

Meglioli expresó su desconcierto ante la medida: "Después de los anuncios del Gobierno Nacional de volver a llamarle Día de la Raza, es para ponerse a conversar para tratar de entender qué quiere el Ejecutivo con esto. Personalmente, me parece una pequeña agresión a lo que se estableció", afirmó.

El cambio de nombre a Día de la Diversidad Cultural había sido un esfuerzo consciente y significativo. La intención detrás de esa modificación era clara: dejar de lado la denominación "Día de la Raza" para rescatar la responsabilidad y la importancia de los pueblos originarios y sus Derechos Humanos. "El Día de la Diversidad Cultural fue un logro grande de los pueblos originarios a tanta lucha", enfatizó el periodista.

El origen histórico del concepto

Meglioli recordó que el nombre original de "Día de la Raza" fue impuesto por el presidente Hipólito Yrigoyen a finales de la década de 1920, en un contexto de gran afluencia migratoria al país. "No lo hizo pensando en desmedro de los pueblos originarios, sino que en esa época se decía que Argentina era un crisol de razas por la gran llegada de inmigrantes", explicó.

Sin embargo, el periodista señaló que el concepto de "raza" es hoy considerado biológicamente erróneo, y criticó que la actual administración no haya ofrecido ninguna explicación sobre el intento de revertir la denominación.

La necesidad de esta discusión es palpable, especialmente en provincias como San Juan, donde existen organizaciones conformadas por legítimos herederos de los Pueblos Originarios. Meglioli mencionó a grupos activos en Cochagual con María Zalazar, en Puyuta con Cristina Quiroga, y también a comunidades en Calingasta y Valle Fértil, todos ellos actores clave en la lucha por el reconocimiento y el respeto a la diversidad cultural.