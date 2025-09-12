Un terrible momento atravies una sanjuanina junto con sus hijos. Y es que, Cristina Cervera habló con el móvil de Canal 13 San Juan y contó su situación. Realizó un pedido al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que le adjudique el departamento donde figura como co-titular junto a su ex pareja. Según relató, el hombre ocupa la propiedad de forma irregular y la alquiló sin su consentimiento.

“Yo figuró como co-titular y mis dos hijos menores también están adjudicados, pero nunca pude habitar la vivienda por temor y por la violencia que sufrí”, expresó. La mujer contó que desde febrero pide al organismo una respuesta y que, ante la falta de avances, decidió acudir a los medios.

Actualmente, vive junto a sus hijos en la casa de su madre, que ya fue vendida. “Mi mamá no tiene lugar para mí ni para mis hijos, necesito que nos den la posibilidad de vivir en ese departamento. Tengo la tenencia y uno de mis hijos es insulinodependiente”, explicó.

Cervera aseguró que su ex pareja, no aporta cuota alimentaria ni se hace cargo de los gastos de los chicos. “Él no sabe ni quién es la endocrinóloga de mi hijo ni cómo consigo la medicación. Hace tres años que no se hace cargo de nada”, afirmó.

La mujer también denunció que el inmueble fue alquilado sin su firma. “El contrato es de puño y letra, pero no está firmado por mí. Como co-titular me corresponde el 50% y nunca me consultaron”, señaló.

Por último, insistió en que el IPV debe intervenir de manera urgente: “Necesito que la directora me escuche y que hoy se haga una visita. No puede ser que una misma persona figure con dos departamentos mientras mis hijos y yo no tenemos dónde vivir”.