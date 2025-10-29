Una mujer pide que le devuelvan su perro, el cual fue retirado por ser peligroso

Una vecina de la Villa Aberastain en Pocito reclama que le devuelvan a su perro que fue retirado del hogar por tres denuncias previas. El periodista Gustavo Rey de Pocito, habló con la hija de la dueña del animal, quien pide que le devuelvan el perro a su madre, ya que una mujer mayor y es “como un hijo para ella”. La mujer mencionó que “Beny es un perro que la acompañaba en su soledad”.

El perro fue rescatado de la calle hace 5 años porque estaba abandonado. “Ahora el juez de faltas lo sacó porque dice que es peligroso, tenía denuncias porque dicen que el perro salía, ladraba correteaba a la gente e incluso que se había comido un gato, lo cual es totalmente mentira. Mi madre está en depresión porque se lo han quitado”, expresó la hija de la mujer.

A su vez, en comunicación con Sergio Martín, juez de faltas, explicó que “la causa comienza con un Perro Potencialmente Peligroso con problemas vecinales. Hay contravenciones que están previstas en el código de faltas del departamento. Previo a la última denuncia, ya existían dos denuncias anteriores. Una de ellas en el 2022 y otra el2024. Había intervenciones con bomberos y existían denuncias públicas en redes sociales”, dijo Martín.

A través de encuestas vecinales, se había determinado que tres de cada cinco vecinos advertía sobre la peligrosidad, por lo que se tomó la medida de retirar al can de la vecindad y darlo a un refugio para su tratamiento conductual. “La medida se llevó adelante con la policía ecológica. El animalito estaba en muy mal estado de salud, con fiebre, garrapatas y parásitos”, destacó el juez.

La mujer dijo que no es así como dicen, “hace más de 30 días que se han llevado al animal. Supuestamente se lo ha llevado un proteccionista pero no nos han dicho quién es, no sabemos nada de él y si está bien”, dijo la hija de la dueña del can.

La palabra del proteccionista

El hombre que tiene a cargo al animal dialogó con Canal 13 y mencionó que el perro estaba en muy mal estado de salud. “Tenía entre 40 y 41° de fiebre, sumado a que estaba minado de garrapatas y tenía parásitos. Lo retiramos en conjunto con la policía y lo llevamos urgente al veterinario, donde lo medicaron. En los análisis determinaron que tenía a enfermedad de la garrapata y estuvo 30 días en cuidados y con medicamentos”.

“El perro estaba en muy mal estado. Además de la medicación, se lo esterilizó para controlar su conducta agresiva y actualmente lo tengo yo. El animal está mucho más controlado y está recibiendo un tratamiento conductual. Previo a ello, el animal veía a perros más chicos se ponía agresivo e intentaba morderlos, como así también con personas con buzo, encapuchados o con gorra a los que también los quería morder”, concluyó.