Sara Vallejos de 60 años está atravesando un difícil momento familiar. A su esposo, Ramón Salazar, también de 60, hace una semana lo operaron del corazón y quedó internado en Terapia Intermedia del Hospital Rawson. Como la mujer lo cuida y no dispone de mucho dinero para viajar hasta su casa, está pidiendo donaciones para comer, según le contó a Diario de Cuyo.

La mujer recurrió a la solidaridad sanjuanina para pasar poder comer. Es que luego de la intervención quirúrgica a su esposo, se quedó en el hospital y sus alrededores para poder cuidarlo.

Sara tiene dos hijos que están en Mendoza, con los cuales no tiene contacto porque se le rompió el celular. La mujer tiene familiares en Caucete, quienes la ayudan a cuidar a su esposo. El problema es que viajar a su casa o comprarse algo para comer se le dificulta porque termina siendo costoso.

“Somos muy humildes y no tenemos jubilación. Mi marido trabajaba en una finca, pero desde que se enfermó del corazón todo se complicó”, contó.

La colaboración que pide Sara es algo para comer o dinero para comprar comida o cargar la SUBE, mientras cuida a su esposo en el hospital. La mujer contó que de 10:30 a 13 está en el área de Terapia Intermedia, y que en la tarde merodea la Plaza 25 por si alguien puede acercarse y colaborar con ella.

Sara expresó: “Estoy con la misma ropa, me van a ubicar muy fácil"