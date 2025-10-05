Apenas pasadas las 21 de este sábado se produjo un corte de energía eléctrica en diferentes zonas de San Juan.

De acuerdo a lo que reportaron algunos lectores de este medio en distintas zonas de Capital, Chimbas y Santa Lucía hubo un primer corte de energía que fue de algunos segundos. Luego la electricidad volvió y se y el servicio se volvió a interrumpir minutos después.

En algunas barriadas se cortó el servicio de energía eléctrica dentro de los domicilios y además el alumbrado público.

A esto se sumó en que algunas zonas como Chimbas se cortó también el servicio de agua potable.

Este corte de energía se dio en medio de un día atravesado por el fuerte viento zonda que azotó en buena parte de territorio provincial la máxima de esta jornada fue de 38.2 °C.

En las próximas horas espero la llegada del viento Sur que hará bajar la temperatura considerablemente.