Una pequeña albardonera cumplió su sueño de festejar su cumple con los bomberos

A los cinco años muchos chicos son fanáticos de los superhéroes o de personajes de las caricaturas y juegos, pero en Albardón hay una pequeña que no admira a estos seres de ficción, sino que cree que los bomberos son héroes verdaderos y por eso los admira con esa mezcla de amor e inocencia de la que solo son capaces los niños.

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Albardón contó la historia de la pequeña Daenerys una pequeña albardonera que pidió que su cumple tenga como temática el trabajo de los bomberos.

La familia creo un espacio ambientado, con todos los detalles. Luces, abundantes, juegos, detalles en rojo y hasta cascos rojos de bomberos que fueron hechos a mano con goma eva y carteles de colores que imitan la tipografía de un cuartel de bomberos.

En medio de esta tarde de juegos, la pequeña recibió una grata sorpresa al ver que los bomberos del departamento llegaron a su fiesta, la felicitaron por su cumple, la acompañaron a soplar las velitas y hasta le permitieron usar un uniforme de bombera. La pequeña se mostró feliz de poder compartir esta tarde con sus ídolos.

Por su parte, los bomberos estaban agradecidos de poder darle una alegría a esta pequeña y lo contaron en sus redes en donde postearon que este sábado realizaron un “Servicio Especial” y agregaron: “¡Los bomberos fuimos parte de una hermosa sorpresa! Nos acercamos para festejar el cumpleaños número 5 de Daenerys, quien celebró con una increíble temática de bomberos”, relataron los voluntarios.

El grupo de bomberos concluyó agregó que “fue un momento lleno de alegría, sonrisas y mucha emoción. ¡Gracias a su familia por invitarnos a compartir este día tan especial!”, cerraron. La historia de esta nena que admira a estos héroes de carne y hueso recibió muchos me gusta y compartidos en los perfiles de los bomberos.