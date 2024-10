Valentina Echegaray, conocida artísticamente como Gipsy M, se destacó en el programa “Bienvenidos a Ganar”, transmitido por Canal 9. La sanjuanina se alzó como la ganadora de la ronda, recibiendo elogios de los jurados.

La actuación fue este último miércoles en el programa, que se emite de lunes a viernes por la noche, organizó un duelo de cantantes en el que Gipsy M asumió el desafío de interpretar "La nave del olvido", un clásico de José José en la versión de Mon Laferte. Tras la actuación de su contrincante, Hernán, Gipsy M se plantó en el escenario con confianza y ofreció una interpretación sobresaliente.

Las devoluciones de los jurados no se hicieron esperar. Laurita Fernández, la conductora del programa, expresó su asombro: “No me dejo de asombrar con la cantidad de talento que hay en este país. Valentina, una cosa de locos, la voz que desplegó de ese cuerpo tan pequeño”. Coqui Ramírez, el primer jurado en comentar, destacó: “Tan chiquitita y con ese vozarrón”, antes de levantar la paleta que le otorgó su voto.

Hernán Drago, el segundo jurado, decidió votar por el otro participante, agradeciendo a ambos por sus actuaciones. Sin embargo, Pablo Ramírez, el último en opinar, comenzó con una crítica directa: “Valentina, en la prueba de sonido, con todo respeto, cantaste no bien, mal en serio. Cuando tenías que ir arriba, no llegabas”. Pero su tono cambió a medida que avanzaba su evaluación: “Realmente, sabes qué, me ganaste, me pasaste por encima a mí y a todos los que están en su casa”, convirtiéndola en la elegida de la noche con dos votos a favor.

Valentina compartió LA presentación en sus redes sociales, donde recibió una ola de apoyo y felicitaciones de sus seguidores por este destacado logro.