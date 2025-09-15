Una semana rozando el verano, mirá cómo sigue el pronóstico en San Juan

A seis días del comienzo de la primavera, el calor se siente en la provincia. Luego de un fin de semana marcado por el viento, el termómetro vuelve a subir y rozará el veranito sanjuanino.

En este marco, indicaron que se espera que este lunes el termómetro llegue a los 25 grados, con el cielo a pleno sol. En tanto, el martes el calor será un poco más intenso, ya que la temperatura tendrá una máxima de 29 grados.

El miércoles el panorama será similar, con el cielo en su máximo esplendor. Aunque para el jueves se espera una máxima de 32 grados, algo poco esperado en esta época, aún de invierno.

Sin embargo, para el viernes el tiempo cambiará para San Juan, ya que la máxima bajará a 23 grados gracias al viento sur previsto. Esto llevará a un fin de semana un poco fresco y con probabilidad de lluvia para el domingo.