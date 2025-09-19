UNSJ: piden la intervención del Consejo Superior por la anulación de las elecciones en Geofísica
El licenciado en Ciencias Geológicas Gustavo Ortiz cuestionó la decisión del decano de Exactas de repetir los comicios en el Departamento de Geofísica y advirtió que se trata de “una maniobra irregular”.
El licenciado Gustavo Ortiz, quien había resultado electo junto a Arturo Güell en los comicios de junio en el Departamento de Geofísica, Astronomía y Física de la UNSJ, rechazó la decisión de anular las elecciones y pidió la intervención del Consejo Superior.
Ortiz explicó en Canal 13 que el 3 de septiembre presentó un recurso administrativo en tiempo y forma, con efecto suspensivo sobre la resolución que ordenaba convocar nuevamente a elecciones. “El recurso se interpuso de manera correcta en lo legal y administrativo. Sin embargo, el decano resolvió que Legales hiciera un listado de reconsideraciones y lo elevara al Consejo Superior. Hasta el momento no se trató en el Consejo Directivo”, señaló.
El profesional cuestionó que se insista en repetir los comicios: “Con el derecho que nos corresponde, presentamos el recurso para que la situación se resuelva en el Consejo Superior. Si vuelven a convocar elecciones, estaríamos frente a una situación ilícita”.
La controversia se da en un marco de fuerte tensión institucional. La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ decidió intervenir el Departamento de Geofísica luego de que el 15 de septiembre vencieran las prórrogas de asunción de autoridades, en medio de las impugnaciones a los comicios del 26 de junio.
El origen del conflicto está en la impugnación de los padrones electorales tras la creación del nuevo Departamento de Matemática y Física. Mientras que el Consejo Superior recomendó repetir las elecciones para garantizar transparencia, Ortiz insiste en que el proceso electoral fue legítimo y acusa a la conducción de la facultad de “maniobras irregulares”.