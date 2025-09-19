El licenciado Gustavo Ortiz, quien había resultado electo junto a Arturo Güell en los comicios de junio en el Departamento de Geofísica, Astronomía y Física de la UNSJ, rechazó la decisión de anular las elecciones y pidió la intervención del Consejo Superior.

Ortiz explicó en Canal 13 que el 3 de septiembre presentó un recurso administrativo en tiempo y forma, con efecto suspensivo sobre la resolución que ordenaba convocar nuevamente a elecciones. “El recurso se interpuso de manera correcta en lo legal y administrativo. Sin embargo, el decano resolvió que Legales hiciera un listado de reconsideraciones y lo elevara al Consejo Superior. Hasta el momento no se trató en el Consejo Directivo”, señaló.

El profesional cuestionó que se insista en repetir los comicios: “Con el derecho que nos corresponde, presentamos el recurso para que la situación se resuelva en el Consejo Superior. Si vuelven a convocar elecciones, estaríamos frente a una situación ilícita”.

La controversia se da en un marco de fuerte tensión institucional. La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ decidió intervenir el Departamento de Geofísica luego de que el 15 de septiembre vencieran las prórrogas de asunción de autoridades, en medio de las impugnaciones a los comicios del 26 de junio.

El origen del conflicto está en la impugnación de los padrones electorales tras la creación del nuevo Departamento de Matemática y Física. Mientras que el Consejo Superior recomendó repetir las elecciones para garantizar transparencia, Ortiz insiste en que el proceso electoral fue legítimo y acusa a la conducción de la facultad de “maniobras irregulares”.