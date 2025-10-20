UNSJ aprobó 3 nuevas carreras de Ingeniería y serán de pregrado, grado y posgrado

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) continúa fortaleciendo su propuesta académica en el área de Ingeniería. En la última reunión del Consejo Superior, se aprobaron tres nuevas carreras que abarcan los distintos niveles de formación universitaria: un nuevo plan de estudios para Ingeniería en Agrimensura, la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Distritos de Riego —modalidad a distancia— y el Doctorado en Ingeniería Biomédica.

La decana de la Facultad de Ingeniería, Andrea Díaz, destacó, en Canal 13 la relevancia de estas incorporaciones: “Se aprobaron tres carreras, tanto de pregrado, grado y posgrado. Esto forma parte de una proyección de la universidad en distintos niveles, pero siempre pensando en no dejar sin sustento a todos los que están en el ámbito de la ingeniería”, expresó.

Díaz subrayó que, pese a las dificultades presupuestarias que atraviesa el sistema universitario, el compromiso institucional se mantiene firme. Por ello sumó que “Esto representa un gran esfuerzo y el compromiso de docentes, investigadores y no docentes. A pesar de la falta de presupuesto, hay una respuesta concreta a la comunidad sanjuanina, que también requería esta ampliación de la oferta académica”, remarcó.

En cuanto al nuevo plan de estudios de Ingeniería en Agrimensura, la decana explicó que responde a los procesos de acreditación y evaluación continua que lleva adelante la facultad.

“A fines de diciembre estaremos presentando los últimos informes de autoevaluación para poder responder a la CONEAU. Todo esto es resultado del trabajo sostenido de nuestros equipos docentes y técnicos”, señaló.

Sobre la Tecnicatura en Gestión de Distritos de Riego, Díaz explicó que su modalidad a distancia permitirá llegar a más sanjuaninos, especialmente a quienes viven en departamentos alejados.

“Estas tecnicaturas responden a una demanda concreta en el territorio. Hemos tenido más de 5.500 inscriptos, lo que demuestra el interés de los jóvenes de departamentos como Calingasta, Iglesia, Jáchal, Sarmiento y Valle Fértil, que muchas veces no pueden acceder presencialmente a la universidad”, comentó.

Por su parte, el Doctorado en Ingeniería Biomédica marca un hito en la Cuyo. “El Instituto de Bioingeniería es uno de los más jóvenes de nuestra facultad, pero ha demostrado un gran compromiso en la presentación de este programa de posgrado. Es el único doctorado en su tipo en la región y creemos que tendrá gran impacto a nivel nacional”, afirmó la decana.

Díaz también resaltó el trabajo que la Facultad de Ingeniería viene realizando a través de sus unidades de investigación y convenios con empresas, especialmente en sectores vinculados a la minería.

“En el último tiempo hemos recibido muchas visitas de universidades extranjeras y empresas del sector minero, interesadas en conocer nuestra oferta de servicios y proyectos conjuntos”, añadió. Tras ello mencionó que “La universidad debe estar presente en todo el territorio sanjuanino, acompañando las necesidades productivas y educativas de cada punto de San Juan”.