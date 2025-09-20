UPSRA, el gremio de los vigiladores pide que se respete el valor de la hora trabajada

Este viernes 19 de septiembre se llevó a cabo una licitación pública para cubrir con trabajadores de la vigilancia objetivos públicos. Pablo Ábrego, representante de UPSRA, contó al móvil de Canal 13 que muchas de las empresas de vigilancia de la provincia que se presentaron cotizaron por debajo de los valores que establece la Cámara Empresarial Nacional, y que solo una o dos se presentaron en los valores establecidos.

A partir de esto, desde el sindicato indicaron que estas empresas en situación irregular, si ganan alguno de estos objetivos, lo que terminarán haciendo es "precarización laboral". Es por ello, que, para anticiparse, el gremio a nivel nacional realizará las presentaciones correspondientes para que estas firmas no adquieran los objetivos.

El gremio que nuclea a los trabajadores de este sector contó que las repercusiones que pueden tener el que estas empresas ganen alguno de los objetivos, serían además de pagos por debajo de los establecido por la Cámara Empresarial Nacional, falta de aportes tributarios, jubilatorios y de obra social. "Las consecuencias las van a pagar los trabajadores, por eso el sindicato estuvo de observador presente en esta licitación", indicó Ábrego.

En cuanto a las dos empresas que se presentaron a estas licitaciones y que pueden garantizar que se cumplan los mandatos, Ábrego señaló que más allá de ser las más costosas para el Gobierno de la Provincia, por el presupuesto que presentaron, son las únicas que pueden garantizar pago dentro de lo pactado en el convenio. "Estas son las únicas empresas que ofrecerán un servicio de calidad, ya que, si se tiene bien al trabajador, este va a ofrecer un buen servicio"

El lunes 22 de septiembre tendrá lugar la paritaria entre UPSRA y las empresas de vigilancia. Isaías Miranda, delegado normalizador UPSRA contó que a las empresas fuera de regla les pedirán que pongan al día sus papeles, para que, de esta manera, puedan cumplir con el pago de salarios acordados. "No queremos que los trabajadores lleguen con una canasta de $350.000, sino que lleguen al millón de pesos "

El delegado normalizador de UPSRA sostuvo que en la actualidad los vigiladores están cobrando muy por debajo de los acuerdos pactados en la última paritaria. "Por ahí son equitativos lo que cobra la fuerza policial a lo que cobra un vigilador, pero sabemos que la fuerza tiene un sueldo digno, estabilidad, mientras que los vigilantes en la mayoría de los casos son empleos temporarios, por lo que, no cuentan con condiciones estables desde lo salarial", explicó.

Miranda contó que a gracias al trabajo en conjunto con el Control de Agencia, pudieron lograr que un puñado de empresas entendieran que tienen que regularizarse y cómo deben hacerlo. "El que se quiera habilitar se va habilitar por su cuenta, porque para eso es una empresa y hay que trabajar con seriedad. Yo les pido a las empresas, sean chicas y que deseen tener las Normas ISO o firmas grandes, que se pongan al día", expresó.

El gremialista contó que UPSRA está realizando inspecciones en las empresas para cerciorarse en que situaciones está cada una de estas firmas que operan en la provincia. Con esta iniciativa, Miranda aseguró que el objetivo es acompañar a los trabajadores, pero de la mano del crecimiento de las empresas de vigilancia. "No puede un vigilador estar cobrando $600 mil o $700 mil, por lo que hacemos un llamado a las empresas a regularizar este tema, porque si no la pagan a los trabajadores"

UPSRA solicitó a la Subsecretaria de Trabajo que llame a los representantes de las empresas a una reunión para que se regularicen salarios y papeles de cada firma.

La apertura del pliego de licitación que realizó el Gobierno de San Juan, indicó que, en la actualidad, las empresas deben pagar por hora trabajada $13.500 más el IVA. Miranda aseguró que este monto significa un acercamiento al sueldo que desean que los vigilantes de la provincia perciban mensualmente. "Yo creo que el gobierno ha escuchado y se ha acercado un poco, pero el problema son las empresas que no están habilitadas"

Por último, Miranda se dirigió a las empresas de vigilancia que operan en la provincia, para pedirles que "no tengan de rehenes a los trabajadores y les sigan pagando una miseria, porque no les alcanza", indicó.