Pablo Abrego, representante gremial de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) en San Juan, hizo un llamado enfático a los trabajadores del sector a sumarse al sindicato como herramienta clave para erradicar la precarización laboral en la provincia.

En diálogo con el móvil de Canal 13, Abrego destacó el proceso de normalización que atraviesa la entidad a nivel nacional y resaltó el trabajo conjunto con delegados de otras jurisdicciones. El principal objetivo de la seccional es garantizar que los vigiladores privados perciban el salario que realmente les corresponde, buscando que las empresas cumplan con lo estipulado en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT).

"Nosotros tenemos beneficios para darle a los vigiladores", afirmó Abrego, mencionando que la paritaria acordada se encuentra a la espera de homologación. Además, adelantó que se espera una nueva negociación salarial para mediados de octubre.

El representante gremial fue contundente sobre las consecuencias de la no afiliación: "A los trabajadores que no estén en el cuadro sindical, lo que van a percibir es que los sigan usureando las empresas, que los sigan negreando por un valor hora que la empresa pone. Sino pueden elegir luchar para que la empresa respete el Convenio Colectivo de Trabajo".

Abrego señaló que la alta tasa de precarización laboral y la cantidad de trabajadores en negro son un problema que la UPSRA busca cortar, exigiendo que las empresas que "quieren hacer las cosas bien" cumplan con los pagos establecidos en el CCT.

Controles y Alerta en los Ministerios

La UPSRA ha intensificado sus gestiones a nivel provincial. Según Abrego, se han presentado ante todos los ministerios para poner en conocimiento que estarán atentos al cumplimiento de las obligaciones salariales por parte de las empresas de vigilancia que contraten.

Además, el sindicato dialogó con autoridades de empresas privadas que están participando en licitaciones por objetivos. El mensaje es claro: compitan por los contratos, pero deben pagarles a los trabajadores lo que les corresponde por ley.

El representante gremial también advirtió sobre las prácticas que afectan los derechos a largo plazo. "Nosotros cuando vamos a objetivos alejados como campos u otros lugares, en industrias, hacemos controles, y muchos trabajadores para no perder sus beneficios a nivel nacional, prefieren recibir lo que le dan la empresa. No se dan cuenta que a la larga no se les aporta en el ARCA", sostuvo Abrego.

Beneficios para el Afiliado

Finalmente, Abrego mencionó los distintos beneficios que la UPSRA ofrece a las familias de sus afiliados, los cuales buscan brindar contención y apoyo. Estos incluyen:

Ayudas Escolares: Entrega de kits.

Recreación: Camping para afiliados y sus hijos.

Apoyos Especiales: Cajas navideñas.

Festejos: Celebraciones por el Día del Vigilador, Día del Padre y Día de la Madre.

De hecho, se informó que la sede sanjuanina de la UPSRA está organizando próximamente un festejo especial por el Día de la Madre.