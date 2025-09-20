El Monumento al Deporte, una de las obras más representativas del paisaje cultural de San Juan, volvió a ser blanco de actos vandálicos. La icónica escultura de los cinco anillos olímpicos, ubicada en el Parque de Mayo, apareció con pintadas realizadas con aerosol y corrector, que dejaron marcas visibles en su estructura.

El integrante de ACODEPAS, Jorge Cocinero, habló con Canal 13 San Juan y recordó que el último ataque similar se había registrado hace cuatro años. “La última vez que vandalizaron el monumento fue en 2021, lo restauraron completamente y lo hicieron en un lapso de un mes, con un alto nivel”, además afirmó que: “No es un procedimiento fácil de realizar”

La obra, creada en 1970 por el artista plástico José Carrieri, ya había atravesado un proceso de recuperación en 2021, cuando especialistas devolvieron los colores originales que su autor había aplicado. Esa intervención se realizó luego de que en 2020 la pieza fuera pintada de blanco en una acción polémica.

Los daños actuales no solo afectaron los anillos centrales, sino también la estructura lateral ubicada en el Paseo de las Palmeras, dentro del mismo predio del Parque de Mayo.

Según explicaron desde el ámbito cultural, la aplicación de aerosol sobre la pintura original dificulta cualquier trabajo de reparación, ya que genera un deterioro más profundo. El hecho fue calificado como “un ataque preocupante” por lo que implica para la conservación del patrimonio simbólico de la Capital sanjuanina.