Este lunes 20 de octubre, varias zonas del Gran San Juan experimentarán interrupciones en el suministro de agua potable debido a trabajos de mantenimiento, según informó Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE).

La empresa indicó que el servicio se verá afectado entre las 8 y las 16 horas, mientras personal técnico realice tareas en el tablero eléctrico general del establecimiento potabilizador Marquesado. Por ese motivo, recomendaron a los usuarios cuidar la reserva de sus tanques domiciliarios.

Las áreas afectadas serán:

Marquesado zona Norte

Rivadavia zona Oeste

Chimbas zona Oeste

Barrio 22 de Abril

Barrio Zorzales

Marquesado 2 y 3

Barrio Cerro Blanco

Barrio Arriero

Barrio Nueva Esperanza

Villa Observatorio

Calle Coll

Calle Calívar

Zona de Avenida Ignacio de la Roza

Calle Comercio

Calle Morón y Avenida Libertador

Y zonas aledañas

Desde OSSE recordaron que los tanques de reserva domiciliarios pueden garantizar el abastecimiento por más de 24 horas si se hace un uso racional del recurso. “Solicitamos extremar el cuidado del agua, priorizando su consumo para actividades esenciales como bebida, higiene y alimentación”, señalaron en un comunicado.