Vecinos de Capital piden semáforos en una peligrosa esquina de Avenida Rawson

Vecinos del barrio ubicado en la intersección de Avenida Rawson y Cereceto, en Capital, expresaron su preocupación por la alta velocidad a la que circulan los vehículos y solicitan la instalación de semáforos. Argumentan que la falta de regulación en este tramo de la avenida genera una situación de peligro constante para peatones y conductores.

Según un informe del móvil de Canal 13, la problemática se intensifica debido a la geografía de la zona. A 400 metros hacia el sur, en la esquina de Rawson y Maipú, y a 400 metros hacia el norte, en Rawson y San Lorenzo, existen semáforos. Esto deja un tramo de 800 metros sin regulación, en el que los autos, aprovechando el buen estado del pavimento, alcanzan velocidades muy elevadas.

El riesgo se agrava por el diseño de la calle Cereceto, que es de un solo sentido hacia el oeste de Avenida Rawson. Esto provoca que los vehículos que intentan incorporarse a la avenida hacia el norte se encuentren casi de frente con el tráfico que circula en ambos sentidos por Cereceto al este de la misma avenida.

Valentín Hernández, uno de los vecinos que lidera el pedido, explicó a Canal 13 que la seguridad es la principal prioridad. "No solo es peligroso para los automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones, sino también para nosotros y nuestras propiedades", afirmó.

Además de la solicitud de semáforos, los vecinos critican algunas obras realizadas previamente en la zona. Hernández señaló que hace unos años el municipio colocó un suplemento de pavimento que, según ellos, tapó los desagües naturales. Los residentes sostienen que la solución ideal sería una obra que incluya el achicamiento del boulevard, la eliminación de un quiosco que obstruye la visibilidad, y la esperada colocación de los semáforos.

"Si agrandan la avenida y colocan semáforos, la zona sería más segura y los vehículos pasarían por acá con menor velocidad", concluyó Valentín Hernández, resumiendo el pedido de la comunidad para prevenir futuros accidentes.