El anuncio del traslado de los carros pancheros a la zona comprendida entre el Cementerio y el Parque Belgrano, en Capital, generó una fuerte reacción entre los vecinos del lugar. En un móvil en vivo de Canal 13 San Juan, varios residentes manifestaron su descontento y anticiparon que presentarán una nota a las autoridades para frenar la medida.

“No estamos de acuerdo, ninguno. Esa calle donde estaban, estaba bien porque no tienen vecinos cerca. Acá vamos a tener pericotes y ruido toda la noche”, dijo una vecina que atiende un kiosco en la zona. La comerciante fue una de las primeras en alzar la voz y aseguró que los carros “van a cambiar por completo la tranquilidad del barrio”.

Según explicó, los vecinos ya están organizados para pedir una audiencia con la ministra correspondiente: “Estamos por hacer una nota para pedir una reunión, porque no nos consultaron. Queremos que nos escuchen antes de tomar decisiones que nos afectan directamente”.

Uno de los puntos que más preocupación genera es el posible aumento de roedores y la falta de control sanitario. “De la otra zona ya venían los pericotes, ahora imagínese si los ponen más cerca”, remarcó.

A pesar de que la presencia de carros podría significar mayor movimiento comercial, algunos comerciantes como ella no lo ven como algo positivo. “La verdad es que no me interesa vender más o menos. Lo que no quiero es que estén ahí los carros, porque esto va a ser un desastre a la madrugada, con autos, motos y ruido hasta las 7 de la mañana”, sostuvo.

En el lugar donde se planea instalar los carros ya se detectó uno funcionando, lo que generó aún más preocupación entre los vecinos. “Esperemos que no se llenen. Ya hay uno ahí. Si esto sigue así, va a cambiar todo y no para bien”, advirtió la mujer.

Los vecinos señalaron que existen otras alternativas, como la zona de calle San Luis o 25 de Mayo, donde no hay viviendas cercanas. “No sé por qué no los ponen allá. Acá hay casas, hay familias. Esto no es una zona para eso”, concluyó.

Desde el móvil de Canal 13, también se remarcó que la voz de esta comerciante tiene peso en el barrio: “Es la del kiosco, acá vienen todos, se corta el fiambre, se habla de todo. Es un termómetro del barrio, y si ella está en contra, es porque hay malestar real”.