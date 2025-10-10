Vecinos pidieron justicia por el incendio en Pocito: «Fue un pirómano; lo tenemos identificado»

La comunidad de Pocito atraviesa momentos de angustia y conmoción tras un incendio devastador ocurrido en Calle 14 al este de Ruta 40, que arrasó con la vivienda de Rodolfo Alba. El siniestro, que está siendo investigado por las autoridades, dejó pérdidas totales y una profunda tristeza en el vecindario.

Según relataron los vecinos, el fuego habría sido iniciado de manera intencional por un presunto pirómano que, aseguran, ya ha provocado otros incendios en la zona. “Es la cuarta vez que lo hace en estos últimos cuatro años”, denunciaron, indicando que el hecho fue constatado por personal de Manejo del Fuego, quienes realizaron un relevamiento en el lugar.

El incendio se desató justo antes de la llegada del viento Zonda, lo que provocó que las llamas se expandieran rápidamente. “Salimos como pudimos, pero pensamos que perdíamos todo”, contó un vecino. En el caso de Rodolfo Alba, las pérdidas fueron totales: “Perdió todo, hasta sus perros que murieron calcinados”, lamentaron. En total, once animales murieron, además de camionetas y documentos personales que quedaron reducidos a cenizas.

Afortunadamente, no hubo víctimas humanas, pero la tragedia dejó una profunda huella en la comunidad. Los vecinos señalaron que el sospechoso “incluso se paseaba con sus hijos en el auto mientras el fuego avanzaba, como disfrutando de la catástrofe”.

Ante la gravedad de los hechos, los damnificados realizaron una denuncia en la Comisaría 7ª para que se inicie un sumario en la Fiscalía y se investigue al presunto autor.

Mientras tanto, la solidaridad se hizo presente: los vecinos se están organizando para reunir ayuda y conseguir una vivienda prefabricada para Rodolfo Alba, quien fue el más afectado. “Nos estamos ayudando entre nosotros, tratando de que Rodolfo pueda volver a tener un techo. Lo perdió todo”, expresaron conmovidos.