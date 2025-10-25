Veda electoral: ¿se puede salir a comer este fin de semana?

Con el inicio de la veda electoral y a horas de los comicios legislativos, el comisario Fabián Correa, jefe del D3, brindó detalles del operativo de seguridad que se desplegará en toda la provincia. En diálogo con Canal 13 San Juan, confirmó que más de 700 policías participarán del dispositivo, junto a otras áreas de apoyo.

“Estamos trabajando para que tengamos el éxito de los operativos, coordinando las pautas de trabajo con el Ejército”, expresó Correa. El jefe policial detalló que 496 efectivos estarán destinados a las escuelas, mientras que el resto se distribuirá entre diferentes divisiones. “Agregamos bomberos, personal de Tránsito, del D7 y efectivos judiciales”, precisó.

El operativo comenzará este sábado a las 20 horas, momento en el que también entra en vigencia la prohibición de venta de bebidas alcohólicas. “Vamos a hacer controles con la venta de alcohol. Pero vamos a ser criteriosos: si hay familias que están comiendo un asado previo a las elecciones, les pediremos que cese el consumo de alcohol a los propietarios”, explicó.

Correa aclaró que el control se centrará especialmente en los locales comerciales. “Mayormente vamos a estar más encima de los locales que venden alcohol. A partir de las 20 horas van a comenzar los operativos”, indicó.

El comisario recordó que los comercios dedicados exclusivamente a la venta de bebidas alcohólicas no podrán abrir durante la veda. “Si lo desean, el domingo ya pueden abrir a las 21 horas”, puntualizó.

Por último, Correa destacó que la Policía también reforzará los patrullajes preventivos en toda la provincia, no solo por el operativo electoral. “Además del trabajo por las elecciones, estamos atentos a la seguridad general en la provincia”, aseguró.