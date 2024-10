La reciente movilización de universitarios en todo el país ha captado la atención de la opinión pública tras el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento educativo. En diálogo con Banda Ancha, Esteban Vergalito, Secretario General del Sindicato Docentes SIDUNSJ, expresó su preocupación y la necesidad de continuar la lucha por la educación pública en Argentina.

"La marcha fue para decirles a los legisladores que no suceda lo que pasó con los jubilados", afirmó Vergalito, refiriéndose a la histórica lucha por los derechos de los jubilados en el país. "Hay partidos políticos que han adherido y eso es democrático", agregó.

Según Vergalito, la reacción ante el veto era esperada, dado el enfoque del Gobierno hacia la educación pública. "Lo teníamos claro cuando Javier Millei era candidato. Lamentablemente, se está concretando una política de destrucción de la universidad pública", advirtió. A pesar de la adversidad, el sindicalista destacó la masividad y el clima festivo de las marchas, que han sido un llamado a la defensa de un patrimonio cultural esencial: "De la universidad pública depende el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos".

Frente a esta nueva etapa de lucha, Vergalito remarcó que la movilización es un medio para presionar a los legisladores: "Esperamos que no se permita que este veto persista y que no vuelva a pasar lo que sucedió con los jubilados, que fue realmente triste y lamentable". La lucha no solo se centra en la defensa del financiamiento educativo, sino también en la recuperación de la paritaria docente, un mecanismo que, según Vergalito.

"La paritaria es el órgano democrático en el que se dirime la cuestión del salario", enfatizó, criticando la falta de diálogo en el contexto actual. Además, rechazó las declaraciones de figuras políticas que minimizan la situación de la educación pública: "Son declaraciones mentirosas y extorsivas". Vergalito agregó que las auditorías existen y que, en lugar de descalificar a la comunidad universitaria, el gobierno debería proponer reformas normativas si considera que hay problemas en el sistema.

La indignación en el ámbito universitario es palpable. Vergalito argumentó que las políticas de Milei amenazan no solo a los docentes y no docentes, sino también a los estudiantes. "Lo que hacen es pulverizar las políticas de inclusión educativa que venían existiendo", subrayó, insistiendo en que la universidad pública argentina es de calidad y no necesita ser defendida por quienes la atacan.

Finalmente, Vergalito se refirió a la acusación del gobierno sobre la politización de la marcha, afirmando que el espacio público es de todos. "La marcha fue organizada por las comunidades universitarias, sindicatos, representaciones gremiales estudiantiles y ha participado la ciudadanía", concluyó, reafirmando la importancia de unir esfuerzos para proteger la educación pública en Argentina.