El Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CEAS) está decidido a cumplir un sueño largamente postergado: contar con su propio Museo de Héroes de Malvinas en San Juan. La obra, iniciada formalmente este 1 de abril, avanza con el esfuerzo de los veteranos, el acompañamiento de asociados y la colaboración de personas cercanas.

Víctor Sierra, integrante del CEAS, recordó que el anhelo tiene raíces profundas: “Esto comenzó aproximadamente hace 40 años, cuando se fundó el centro. Hoy sentimos que estamos más cerca de concretarlo gracias al apoyo de nuestros compañeros y de quienes creen en este proyecto”.

Por su parte, Juan Morrone resaltó las dificultades actuales para sostener una construcción, pero también la voluntad de los veteranos de dejar un legado a la provincia. “Hacer una obra hoy en día es un sacrificio muy grande, por eso volvemos a pedir la colaboración de la gente. Nuestra intención es que, en nuestra etapa final, San Juan tenga un museo de Malvinas y que quede como donación a la provincia”, señaló.

El pedido no está vinculado a dinero, sino a la entrega de materiales. “Si alguien puede donar hierro, ladrillos o cemento, alcanza con que lo compre y nos avise dónde podemos retirarlo. No buscamos plata, buscamos ayuda concreta para poder terminar el edificio”, aclaró Morrone.

El proyecto ya cuenta con aportes importantes, como el del municipio de 25 de Mayo, que donó varias camionadas de áridos. Sin embargo, aún falta completar la parte interna y superior del museo, que se ubica en calle Teresa de Asencio y Castro Salas, lateral de Circunvalación Sur, antes de llegar a Necochea.

Entre los objetos que serán exhibidos se destacan piezas de gran valor histórico, como una balsa similar a la utilizada en el abandono del Crucero General Belgrano, dos bases de ametralladoras de 20 milímetros donadas por la Armada y otras reliquias que actualmente forman parte del “museo móvil” con el que los excombatientes realizan charlas educativas en colegios.

“San Juan merece un espacio donde se mantenga viva la memoria de lo que significaron las Malvinas para el país. Es un proyecto de todos, y queremos que la gente nos acompañe para que el museo se convierta en una realidad”, concluyeron los veteranos.