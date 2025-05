Veterinarios piden protección legal ante la violencia de los dueños de mascotas

El reconocido veterinario sanjuanino Aldo ‘Pirata’ Olivares habló este viernes con Canal 13 sobre una problemática que preocupa cada vez más al sector: los episodios de violencia que sufren los veterinarios por parte de dueños de mascotas. En ese contexto, se refirió al proyecto tratado en la Cámara de Diputados que busca establecer un Régimen de Protección Integral para profesionales veterinarios. Según Olivares, estos hechos no son aislados, y los ataques físicos o verbales suelen ocurrir cuando una mascota fallece y los propietarios buscan culpables.

El veterinario explicó que, en muchos de esos casos, hay negligencia previa del dueño, como esperar días para llevar al animal enfermo: “Después de cinco días sin atención, el veterinario no puede hacer milagros, pero igual se lo responsabiliza”, indicó. También subrayó que, como en toda ciencia médica, no siempre se pueden garantizar resultados: “Esto no es una cuenta matemática”, explicó, y lamentó que la agresión se haya vuelto algo habitual, afectando el ánimo y la vocación de quienes ejercen la profesión.

Olivares también recordó que se comenzó a implementar la firma de consentimientos quirúrgicos como respaldo ante complicaciones, aunque aclaró que eso no evita la reacción violenta de algunos. Además, insistió en la importancia de medidas preventivas de salud, como la vacunación antirrábica y antitetánica, tanto para profesionales como para animales.

Finalmente, consultado por las obras sociales veterinarias, comentó que si bien hubo propuestas en el país, la mayoría no prosperó por la falta de continuidad en los pagos por parte de los usuarios. Actualmente, hay algunas alternativas, pero no son de uso masivo ni accesibles para todos.