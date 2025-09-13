Veto al financiamiento Universitario: la UNSJ explicó los motivos del paro

La vicerrectora de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Andrea Leceta, pasó por el programa "Compacto Trece" de Canal 13 para abordar la crítica situación del financiamiento de las universidades públicas. En sus declaraciones, Leceta subrayó que las movilizaciones y medidas de fuerza a nivel nacional responden a una defensa integral de la educación, y no solo a la cuestión salarial.

"Cuando hablamos de financiamiento universitario, a veces se piensa que es solo sueldos, y es bastante más complejo", expresó la vicerrectora. Aunque una gran parte del presupuesto se destina a salarios, el rubro de "funcionamiento" abarca gastos esenciales como servicios básicos, becas estudiantiles, mantenimiento de comedores y el financiamiento de los programas de investigación.

Incertidumbre presupuestaria

Leceta destacó que la falta de un presupuesto fijo y garantizado genera una profunda incertidumbre. "Al no tener certeza de cuánto disponemos, es difícil hacer una previsión en qué se va a gastar", señaló. Esta situación de desfinanciamiento es la razón detrás de las diversas acciones de protesta, como los "apagones" y las marchas, que buscan visibilizar el riesgo que enfrenta la educación superior.

El debate por el financiamiento se intensificará con la marcha federal universitaria, que se realizará de forma simultánea al tratamiento del veto presidencial a la Ley de Financiamiento a las Universidades en el Congreso. A la movilización de estudiantes y docentes de diversas facultades se sumarán profesionales del Hospital Garrahan y representantes de asociaciones políticas y sociales.

El futuro de becas y nuevas carreras en la UNSJ

Ante la crisis, la vicerrectora aseguró que "nuestra prioridad es mantener las becas y asistencias a los estudiantes", ya que estas son vitales para garantizar la permanencia de muchos alumnos. Sin embargo, la falta de presupuesto fijo impacta directamente en el desarrollo de la oferta académica.

Leceta fue clara al respecto: "La carrera de Psicología está aprobada, pero no hay financiamiento desde Nación", y en el caso de la carrera de Medicina, "le hace falta infraestructura porque el plan es novedoso". Respecto a las obras en el Centro Cultural Universitario (CCU), la vicerrectora mencionó que se realizará un estudio para asegurar que los techos se encuentren en buenas condiciones.