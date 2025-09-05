El reciente anuncio del Gobierno nacional de dar marcha atrás con los cambios en Vialidad Nacional fue recibido con alivio y satisfacción por los trabajadores del sector. Jorge Pérez, secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, calificó la medida como “un logro importante” y aseguró que marca “un antes y un después” en la lucha gremial.

“Es como si no hubiera pasado nada, todo lo que intentaron hacer es como que no pasó nada”, expresó Pérez en diálogo telefónico. Según detalló, la decisión beneficia a 5.200 trabajadores en todo el país, de los cuales 210 corresponden a San Juan, quienes ahora cuentan con mayor certidumbre respecto a su futuro laboral.

El sindicalista destacó también el rol de la comunicación en este proceso: “Hemos podido, a través de Canal 13, contactarnos con el pueblo sanjuanino, viralizando cuál es nuestro trabajo y la importancia de la institución”.

Pese al avance, aclaró que aún restan desafíos por delante. “No nos quedamos en eso, seguimos trabajando en Vialidad para que se vayan restituyendo los fondos”, señaló, y recordó que la organización gremial continúa reclamando los créditos necesarios para garantizar el mantenimiento de las rutas nacionales.

En cuanto al plano salarial, Pérez subrayó que los trabajadores no perciben recomposición desde octubre de 2024, lo que agrava la situación económica. “Uno a veces piensa que estuvo todo pensado para que con el decreto se terminara todo”, reflexionó.

Finalmente, el referente sindical remarcó que lo ocurrido es una recuperación simbólica y práctica para los trabajadores, aunque advirtió que la lucha no se detiene: “Lo importante es que continuamos, y esto sigue para adelante”.