Víctor, el sanjuanino especialista en chocolatería que competirá en Buenos Aires

El pastelero artesanal Víctor Regalado llevará el talento de San Juan a Buenos Aires para competir en la Copa Nacional de Pastelería Artesanal los días 30 y 31 de octubre. Este profesional que se especializa en chocolatería, fue subcampeón nacional en otra copa de chocolatería en 2024, y se está preparando para un nuevo y exigente desafío.

En una entrevista para el programa "Jorge por la Mañana" de Canal 13, Víctor contó los detalles de la competencia. La Copa Nacional pondrá a prueba a pasteleros de todo el país en una maratón de ocho horas donde deberán presentar una serie de creaciones complejas.

El desafío de la Copa Nacional

La competencia exige la creación de varias piezas en lapsos de tiempo específicos. El pastelero debe finalizar una escultura de chocolate de entre un metro y un metro y medio de altura en el lapso de ocho horas. A las dos horas de haber iniciado, debe entregar un postre de plato con base de helado de dulce de leche, y a las cuatro horas, una torta de chocolate con frutas.

"Estamos realizando unas pruebas, todavía no tenemos nada definido porque lo estamos tomando a prueba y error", explicó Regalado, quien actualmente se encuentra en la etapa de perfeccionar sus recetas. Una vez que las defina, comenzará a entrenarse simulando las condiciones y los tiempos de la competencia, a la que asistirá sin ayudantes.

En la hora final del certamen, deberá montar un buffet donde presentará la escultura, el postre y la torta juntos.

Sorteo para financiar el viaje

Para costear los gastos del viaje y la competencia, Víctor está organizando un sorteo que se realizará el próximo 17 de octubre. Hay 1.000 números disponibles, cada uno a un costo de $3.000, o dos por $5.000.

Los premios son siete, pero el pastelero incluyó una sorpresa especial para sus seguidores: los números que coincidan con los primeros 20 sorteados en la Quiniela podrán participar de una masterclass de chocolatería y una degustación de los postres que creará para la competencia.

Quienes deseen colaborar y participar del sorteo pueden hacerlo comunicándose al 2646609511.