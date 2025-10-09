En la visita de Canal 13 al campamento de Vicuña, llamado Batidero, y con el recorrido por los depósitos de minerales que concentran más de 12 millones de toneladas de cobre medido, junto con decenas de millones de onzas de oro y plata, los especialistas detallaron algunas precisiones sobre el avance minero de Josemaría y Filo del Sol.

El proyecto Josemaría está a un paso de comenzar su construcción, mientras que Filo del Sol todavía continúa en etapa de perforaciones y estudios de factibilidad. Según los especialistas, esta diferencia se debe principalmente al mayor grado de avance técnico y regulatorio de Josemaría, así como a las condiciones geográficas más favorables en comparación con su vecino.

En Josemaría, los trabajos de exploración y perforación ya finalizaron, y solo restan ajustes técnicos menores antes de iniciar la construcción de la planta de acopio de material. En cambio, Filo del Sol, situado a más de 5.400 metros sobre el nivel del mar, enfrenta condiciones extremas de altura que complican el trabajo de campo. Actualmente, cuenta con nueve equipos de diamantina perforando, lo que demuestra que aún se encuentra en fase exploratoria.

Estas diferencias explican por qué el proyecto cuprífero Josemaría se perfila para comenzar antes su etapa de desarrollo industrial. “Son procesos que llevan años”, remarcaron los expertos, recordando que las campañas de exploración comenzaron en 2002 y que cada fase requiere estudios geológicos, técnicos y ambientales de gran complejidad.

Josemaría, que forma parte del portafolio de Vicuña Corp., una empresa conjunta entre BHP y Lundin Mining, cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada desde 2022, y su segunda actualización fue presentada en julio de 2025. El nuevo informe amplía la vida útil del yacimiento a 25 años, eleva la capacidad de procesamiento a 175.000 toneladas diarias y optimiza la gestión del recurso hídrico con un enfoque más sustentable.

Durante la presentación de la actualización, realizada en encuentros con las comunidades de Iglesia y Jáchal, la empresa destacó que el proyecto generará un fuerte impacto económico regional y una alta demanda de empleo local, especialmente durante la etapa de construcción.

Además, la compañía trabaja en un informe técnico conjunto para integrar los recursos de Josemaría y Filo del Sol, que se ubican a solo 10 kilómetros de distancia uno del otro, con el objetivo de desarrollar en el futuro un proyecto minero binacional bajo el Tratado Minero entre Argentina y Chile.

Filo del Sol, por su parte, es un yacimiento de cobre, oro y plata de alta sulfuración, asociado a un sistema de pórfidos de cobre y oro. Su ubicación, entre la provincia de San Juan y la Región de Atacama, Chile, representa un desafío operativo por su altitud extrema y complejidad logística, factores que ralentizan su avance respecto de Josemaría.

En los próximos meses, mientras Josemaría se prepara para dar inicio a la construcción, Filo del Sol continuará con sus estudios de pre y factibilidad, incluyendo perforaciones que permitan asegurar que no haya mineralización en las zonas donde se proyecta instalar la planta de procesos.