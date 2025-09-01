En medio de los reclamos de proveedores sanjuaninos, la minera Vicuña informó que el 47% de sus contratos vigentes correspondían a empresas de fuera de la provincia, lo que reavivó el debate sobre la falta de prioridad al compre local.

La compañía, que reúne a los proyectos Josemaría y Filo del Sol, envió un informe al Ministerio de Minería en el que detalló que de los 269 contratos activos, 163 fueron con empresas sanjuaninas, 106 con firmas de otras provincias y 4 con compañías internacionales dedicadas a servicios técnicos específicos, como ingeniería o licencias de software.

Según publicó Diario de Cuyo, la minera señaló además que el 75% de los empleados eran sanjuaninos. En total, 1.082 personas trabajaban en sus operaciones argentinas: 790 de ellas pertenecían a San Juan y el 27% restante a otras provincias. En forma directa, la empresa tenía 374 empleados, de los cuales 281 eran locales, incluidos 41 de Iglesia y 14 de Jáchal.

El malestar en el sector empresario se intensificó luego de que circularan imágenes de camionetas con logos de firmas chilenas dentro del campamento Batidero, en el proyecto Josemaría. Cámaras empresarias y gremios denunciaron que la contratación de proveedores extranjeros generaba un perjuicio para perforistas, ingenieros y pymes locales.

El Gobierno provincial pidió explicaciones a la compañía. Según el medio, la facilidad para contratar empresas y personal chilenos respondía a los protocolos del Tratado Binacional Minero, que regula las operaciones de Josemaría y Filo del Sol en la Cordillera.

Pese a que los datos mostraron un predominio de contratos con firmas locales, la revelación de que casi la mitad de los acuerdos económicos se cerraron fuera de San Juan reforzó el reclamo de mayor prioridad a las empresas de la provincia, en una etapa previa al desarrollo pleno del proyecto de cobre.