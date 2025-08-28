BHP y Lundin Mining hace unos meses completaron la adquisición conjunta de Filo Corp., incluyendo la compra del 50% del proyecto Josemaría de Lundin Mining, y anunciaron la formación de la empresa conjunta 50/50 “Vicuña”. Ahora esta nueva compañía integrará los proyectos Filo del Sol y Josemaría, ubicados en la provincia de San Juan y la región de Atacama, Chile, buscan empleados en San Juan.

Vicuña actuá como operador independiente de ambos proyectos y será responsable del desarrollo, operación y gestión de los mismos. Cada socio posee un 50% de la empresa y tiene igual derecho de voto en la Junta Directiva que gobernará la compañía.

En las últimas semanas, la empresa comenzó la búsqueda de nuevos profesionales para su sede en Albardón, San Juan. Según publicaron en LinkedIn, los puestos disponibles incluyen:

Analista de Reclutamiento y Desarrollo

Gerente de Mantenimiento de Equipos Móviles

Analista Senior de Permisos

Gerente de Mantenimiento de Equipos Móviles

Manager de Tecnología Operacional

Asistente de comunicación

Supervisor de logística

Superintendente de Análisis Mejoramiento HSS

Además, mediante otras plataformas, la empresa busca reforzar áreas como comunicación, logística y supervisión operativa, con cargos presenciales en la sede de Albardón.

Desde Vicuña aseguraron que estas contrataciones forman parte de su plan de expansión y fortalecimiento del equipo local, con la intención de consolidar el desarrollo de los proyectos y generar nuevas oportunidades laborales en la provincia de San Juan.