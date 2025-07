Un hecho violento se registró durante la final de futsal disputada anoche en el club Centro Impulso, en Caucete. En un video que se viralizó en redes sociales, se observa a una gran cantidad de jugadores envueltos en un momento de tensión dentro de la cancha, cuando uno de ellos se acercó y agredió físicamente a otro, que sería menor de edad.

El episodio fue difundido por el periodista Esteban Rubén Lanas, quien publicó tanto el video como el mensaje de descargo del jugador involucrado. A través de sus redes sociales, el joven se refirió al hecho y expresó lo siguiente:

"Vengo a hacer un descargo por lo sucedido anoche en Centro Impulso. Sé que lo que se vio en el video es contundente, y quiero hablar con honestidad, porque me hago cargo de lo que pasó. No soy una persona violenta, pero me nublé. Fue un momento de calentura y reaccioné mal. Estoy arrepentido, sobre todo porque el chico, a quien empujé, es menor. No está bien lo que hice, y lo sé. En todo el segundo tiempo me estuvo escupiendo e insultando y en el último penal vino a seguir con los insultos y hacerme burla en la cara. No lo digo para justificar mi reacción, porque la violencia nunca es la salida. Pero también es importante entender el contexto. Hoy en las redes es muy fácil compartir un video y juzgar sin saber lo que hay detrás. Por eso quise salir a hablar, poner la cara y contar mi parte de lo que pasó. Además, creo que en ese momento no deberían haber estado personas ajenas a los jugadores. Eso solo sumó tensión a una situación que ya estaba caliente. Lamento profundamente todo esto. Me disculpo con Santi, su familia, y ojalá podamos dejar este episodio atrás. Como jugador y como persona, me comprometo a aprender de esto. El deporte también es eso: crecer, equivocarse y hacerse cargo."

Por el momento no se conoció si la organización del torneo o las autoridades deportivas locales tomarán alguna medida con respecto a lo sucedido.