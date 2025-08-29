Video: evacuaron una escuela por un incendio en 25 de Mayo

Un incendio en inmediaciones de la Escuela Casuarinas, en el departamento 25 de Mayo, obligó a las maestras a evacuar a los alumnos este viernes 29 de agosto. El humo afectó a varios estudiantes, que debieron recibir atención en la vía pública mientras sus docentes intentaban contener la situación.

Pocos minutos después llegó la atención de los bomberos, quienes lograron controlar el fuego y calmar la situación dentro del establecimiento.

Las primeras versiones señalaron que el fuego se habría originado por la quema de basura en fincas cercanas, una práctica que, según vecinos y docentes, se repetía cada año en esta época. Ante la emergencia, las maestras también intentaron combatir las llamas con baldes de agua mientras aguardaban asistencia.

El episodio se dio en una jornada marcada por la alerta meteorológica emitida por la Dirección de Protección Civil de San Juan. El organismo informó que durante la tarde y la noche de este viernes se esperaba la llegada de viento sur en varios departamentos, acompañado de ráfagas intensas que podrían superar los 70 km/h.

La advertencia abarcó a 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

Protección Civil recomendó extremar precauciones y recordó medidas preventivas como asegurar puertas y ventanas, evitar detenerse bajo árboles o carteles, conducir con prudencia y contar con linternas en caso de cortes de energía.