Un influencer conocido por sus posteos virales visitó un boliche y realizó una pregunta que terminó generando respuestas insólitas y divertidas. Consultó a un grupo de adolescentes porteños cómo les dicen a las personas nacidas en San Juan.

Las contestaciones sorprendieron: algunos respondieron ���Santiagueños”, otros dijeron “Juanistas” y también hubo quienes aseguraron que eran “Juancitos”. El momento fue registrado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales.

La pregunta formó parte de una serie de entrevistas callejeras que el influencer suele realizar, y que en esta ocasión incluyó una referencia directa a San Juan, generando la reacción de miles de usuarios que comentaron y compartieron el clip.