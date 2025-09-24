Un hecho de violencia infantil sacudió a la comunidad sanjuanina y generó indignación en las redes sociales. Ocurrió en la intersección de calle Santa Cruz y Mendoza, en Chimbas, donde una mujer embarazada fue grabada por un conductor mientras zamarreaba a su hijo de unos 9 años, lo tiraba al piso y lo pateaba. En la misma secuencia, otro niño más pequeño también resultó golpeado de manera accidental.

El video, difundido en la cuenta de Instagram @jgmotosracing, superó las 19.800 reproducciones en pocas horas y despertó un aluvión de mensajes de repudio. Muchos usuarios reclamaron que, además de grabar y exponer la situación, se realice la denuncia correspondiente al 102 o al 911 para que intervengan las autoridades.

“Esto es un delito”

La asesora de Menores, Patricia Sirera, advirtió sobre la gravedad del hecho y sobre la responsabilidad ciudadana frente a este tipo de situaciones. “Nosotros sabemos cómo empieza la violencia, pero no cómo termina. Yo no sé si es la madre o no, pero sé que es un adulto maltratando al niño, y esto es un delito”, remarcó.

Sirera insistió en que lo primero que debe hacer cualquier testigo es denunciar. “Se puede llamar al 911 o al 102, no es necesario ir a la Policía. Si se puede hacer, mejor, pero lo importante es dar aviso inmediato”, explicó. Además, confirmó que en estos casos se da intervención a la Unidad Fiscal Cavig.

Responsabilidad

La asesora cuestionó la conducta de grabar sin intervenir: “Si un adulto se toma el trabajo de filmar, es tan responsable como la señora. Hay que involucrarse y terminar con el infierno de los chicos. Si así es en público, no quiero ni saber cómo debe ser en privado”.

Finalmente, Sirera recordó que cualquier situación de maltrato, abuso, bullying o violencia familiar contra un menor puede ser denunciada de manera anónima ante las autoridades. “No está bien que ningún adulto trate a un niño como un objeto. La comunidad tiene que entender que su silencio también los pone en riesgo”, concluyó.

El video